Ένας αστυνομικός στη νότια Αγγλία, ο οποίος επιχείρησε να σταματήσει μια αγελάδα, που είχε διαφύγει, πέφτοντας πάνω της με το υπηρεσιακό όχημά του με αποτέλεσμα να προκαλέσει ισχυρή αγανάκτηση μέχρι και στον υπουργό Εσωτερικών, τιμωρήθηκε, ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 16 Ιουνίου, η αστυνομία.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, αφού η αστυνομία του Σάρεϊ δέχθηκε κλήσεις εξαιτίας μιας αγελάδας η οποία είχε εμφανιστεί σε συνοικία της μικρής πόλης Στέινς επί του Τάμεση.

Σε εικόνες, οι οποίες έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, φαίνεται ένα όχημα της αστυνομίας να χτυπάει δύο φορές το ζώο, το οποίο καταλήγει με το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματος εγκλωβισμένα κάτω από το όχημα.

Η σκηνή αυτή προκάλεσε κύμα επικρίσεων σε βάρος των δυνάμεων της τάξης και ο υπουργός Εσωτερικών, Τζέιμς Κλέβερλι, αντέδρασε μάλιστα στο X. «Δεν βλέπω καμιά εύλογη ανάγκη για τέτοια δράση. Ζήτησα να δοθούν επειγόντως πλήρεις εξηγήσεις», ανέφερε.

I can think of no reasonable need for this action.

I’ve asked for a full, urgent explanation for this.

It appears to be unnecessarily heavy handed. https://t.co/FsNnA9iQ2R

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) June 15, 2024