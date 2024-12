Η επιλογή του Ρεπουμπλικάνου εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA), ο σερίφης Τσαντ Κρόνιστερ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Πρόκειται για τον δεύτερο αναγγελθέντα διορισμό του Τραμπ που ακυρώνεται.

«Τις τελευταίες ημέρες, καθώς συνειδητοποιούσα τη βαρύτητα αυτής της εξαιρετικά σημαντικής ευθύνης, κατέληξα πως πρέπει ευπειθώς να αποσυρθώ» από τη διαδικασία εξέτασης της υποψηφιότητας για τη θέση, εξήγησε ο Κρόνιστερ, σερίφης κομητείας στη Φλόριντα, μέσω X.

To have been nominated by President-Elect @realDonaldTrump to serve as Administrator of the Drug Enforcement Administration is the honor of a lifetime. Over the past several days, as the gravity of this very important responsibility set in, I’ve concluded that I must respectfully… pic.twitter.com/bvNF8m9Bh4

— Chad Chronister (@ChadChronister) December 3, 2024

