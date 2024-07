Απεβίωσε σε ηλικία 91 χρονών ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Βέλγιο Τομ Κορολόγος. Είχε υπηρετήσει ως σύμβουλος στο πλευρό Αμερικανών προέδρων, έχοντας υπάρξει για δεκαετίες μια ισχυρή πολιτική προσωπικότητα στην Ουάσιγκτον όπου είχε γίνει γνωστός ως ο «101ος Γερουσιαστής» λόγω της μεγάλης επιρροής του στο Καπιτώλιο.

Angela and I mourn the passing of our dear friend Tom Korologos, former Ambassador to Belgium and a much gifted political advisor who served multiple presidents to include Nixon, Ford, Reagan, HW and George W Bush. Last year he suffered the loss of his beloved wife, Ann… pic.twitter.com/by5zSddfY4

— Jack Keane (@gen_jackkeane) July 29, 2024