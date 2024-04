Δεν τα κατάφερε τελικά να επιβιώσει το βρέφος ηλικίας εννέα μηνών, που ήταν ανάμεσα στους σοβαρά τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μετά την αιματηρή επίθεση από τον 30 περίπου ετών άνδρα με μαχαίρι κατά πολιτών σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ.

Δύο αδέλφια περιέγραψαν το πώς βοήθησαν την μητέρα που τραυματίστηκε σοβαρά και το μόλις 9 μηνών μωρό της, που μαχαίρωσε ο δράστης στο εμπορικό κέντρο Bondi Junction Westfield στο Σίδνεϊ λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα, τοπική ώρα.

Άνθρωποι που είχαν πάει στο εμπορικό για τα ψώνια τους περιέγραψαν ότι άκουσαν μια μητέρα να ουρλιάζει καθώς ένας άνδρας έτρεξε προς το μέρος της.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας αυτός πυροβολήθηκε αφού προηγουμένως είχε καταφέρει να μαχαιρώσει αρκετούς ανυποψίαστους ανθρώπους.

«Το μωρό δέχτηκε μαχαιριές» δήλωσε ο ένας αυτόπτης μάρτυρας στο 9News. «Η μαμά μαχαιρώθηκε επίσης και ήρθε με το μωρό και μου το έδωσε». Ο άλλος μάρτυρας είπε ότι προσπαθούσαν να συμπιέσουν το τραύμα στο μωρό για να σταματήσουν την αιμορραγία. «Υπάρχει πολύ αίμα στο πάτωμα… Ελπίζω το μωρό να είναι καλά», είπαν. Τα αδέρφια ψώνιζαν πριν τους προσεγγίσει η αιμόφυρτη μητέρα.

Μια άλλη εργαζόμενη είπε ότι άκουσε τις κραυγές της μητέρας και στη συνέχεια κλειδώθηκε σε μια αποθήκη μαζί με τους συναδέλφους της, φοβούμενοι για τις ζωές τους.

«Ήταν τόσο τρομακτικό… Ειλικρινά εύχομαι η μητέρα να είναι καλά γιατί αυτή τη κραυγή, δεν μπορώ να τη βγάλω από το μυαλό μου».

