Η τραγική ιστορία μιας Γερμανίδας που είχε επισκεφθεί το Ισραήλ για να συμμετάσχει σε ένα μουσικό φεστιβάλ αποκαλύφθηκε έπειτα από ένα τρομακτικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Μαχητές της HAMAS αφού συνέλαβαν όμηρο την 30χρονη Shani Louk στην συνέχεια την δολοφόνησαν διαπομπεύοντας το άψυχο σώμα της τραβώντας μάλιστα τις αποτρόπαιες πράξεις τους σε βίντεο.

Τα πλάνα δημοσιεύτηκαν στα social media με αποτέλεσμα οι οικείοι της να την αναγνωρίζουν από το τατουάζ της. Το πτώμα της ανακαλύφθηκε αργότερα στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, βεβηλωμένο.

Προσοχή! Ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες

