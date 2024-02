Εκπρόσωποι του ιταλικού «κινήματος των τρακτέρ» ανακοίνωσαν ότι από την Πέμπτη (8/2) θα αρχίσουν να πλησιάζουν, με σειρά κινητοποιήσεων στη Ρώμη και ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα οργανώσουν μεγάλη διαδήλωση στην Αιώνια Πόλη.

Παράλληλα, κινητοποίηση αναμένεται να οργανωθεί και στο Σανρέμο, έξω από την Γένοβα, όπου την Τρίτη (6/2) ξεκινά το Ιταλικό Φεστιβάλ Τραγουδιού το οποίο μεταδίδεται από τη δημόσια τηλεόραση της Rai.

Στο μεταξύ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από την Ιαπωνία, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών και υπογράμμισε: «Συναντήσαμε τους αγρότες, έναν τομέα στον οποίο αφιέρωσα πάντα τη μέγιστη προσοχή. Το αποδεικνύουν τα γεγονότα, η αύξηση των κονδυλίων στους κρατικούς προϋπολογισμούς, η επαναδιαπραγμάτευση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης με αύξηση των πόρων για τη γεωργία από πέντε σε οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ».

«Καταβάλλαμε προσπάθειες για τα καύσιμα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε υποστηρίζοντας τα άριστα γαστρονομικά μας προϊόντα, όπως με την απόφαση για απαγόρευση των λεγόμενων συνθετικών τροφίμων», πρόσθεσε.

