Η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξαν να βρεθούν στο Τέξας χθες Παρασκευή, με την υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία να επικεντρώνει την ομιλία της στο θέμα των αμβλώσεων έχοντας και την υποστήριξη της σούπερ σταρ της μουσικής Beyonce, η οποία μίλησε για το δικαίωμα των γυναικών να ελέγχουν το σώμα τους. Ο αντίπαλός της από την άλλη επέμεινε στο θέμα της μετανάστευσης.

Το Τέξας δεν έχει στηρίξει κανέναν υποψήφιο του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ από το 1976 και ο Τραμπ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει τους 40 εκλέκτορες της πολιτείας στις 5 Νοεμβρίου.

Όμως οι Δημοκρατικοί θεώρησαν ότι η συντηρητική αυτή πολιτεία στις νότιες ΗΠΑ θα αποτελέσει το καλύτερο μέρος για τη Χάρις για να μιλήσει για το δικαίωμα στην άμβλωση.

Το Τέξας υιοθέτησε πρώτο νόμο που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης – όταν πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν καν ότι είναι έγκυες—τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο νόμος αυτός επιτρέπει εξάλλου στους πολίτες να προσφεύγουν στα δικαστήρια κατά των γυναικών που κάνουν άμβλωση και των γιατρών που τις βοηθούν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, στο οποίο την πλειοψηφία έχουν οι συντηρητικοί δικαστές τρεις από τους οποίους διόρισε ο Τραμπ επί προεδρίας του, επέτρεψε την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2022, ανέτρεψε προηγούμενη απόφασή του που διασφάλιζε σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Στο Χιούστον, σε ένα γεμάτο στάδιο 22.000 θέσεων, ανέβηκε στη σκηνή η Beyonce, η οποία έχει προσφέρει το τραγούδι της “Freedom” στην προεκλογική εκστρατεία της Χάρις, μετά τις ομιλίες της μητέρας και της αδελφής της.

«Δεν είμαι εδώ ως διάσημη. Δεν είμαι εδώ ως πολιτικός. Είμαι εδώ ως μητέρα», τόνισε η 43χρονη σταρ.

