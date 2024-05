Σε διαφωνία με τις πολιτικές της κυβέρνησης του Ρόμπερτ Φίτσο απέδωσε ο άνδρας που τον πυροβόλησε, την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ο συλληφθείς να δίνει μια σύντομη εξήγηση όταν τον ρωτούν: «Το έκανα γιατί διαφωνούσα με τις πολιτικές της κυβέρνησης», λέει.

Ο 71χρονος βρίσκεται στον διάδρομο ενός κτηρίου, πιθανώς αστυνομικού τμήματος, και φαίνεται να έχει δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη.

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times

The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government’s policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024