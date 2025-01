Η SpaceX, η εταιρεία του Ίλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, θα διεξαγάγει αποστολή προκειμένου να επιστρέψουν δυο βετεράνοι του διαστήματος, που παραμένουν αποκλεισμένοι από τον Ιούνιο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ), ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

The @POTUS has asked @SpaceX to bring home the 2 astronauts stranded on the @Space_Station as soon as possible. We will do so.

Terrible that the Biden administration left them there so long.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2025