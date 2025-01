Νέο «χτύπημα» μέσω της πλατφόρμας ιδιοκτησίας του Χ (πρώην Twitter), έκανε ο Ίλον Μασκ.

Αυτή τη φορά ζητά τη μετονομασία της θαλάσσιας περιοχής των στενών της Μάγχης που χωρίζουν την Ευρώπη με τη Βρετανία από «στενό της Μάγχης» όπως είναι η ονομασία του εδώ και εκατοντάδες χρόνια, σε «Κανάλι Τζόρτζ Ουάσιγκτον», ο όποιος ήταν ο ηγέτης της ανεξαρτησίας κατά την Αμερικανική επανάσταση και πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ.

New name for the water that separates England and France pic.twitter.com/R6Lipj1Dra

— Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2025