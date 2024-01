Απορρίπτοντας τη «νομιμοποιημένη λεηλασία», το «αλυσοπρίονο», δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες Τετάρτη στην Αργεντινή εναντίον των μεταρρυθμίσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και της πολιτικής λιτότητας του ακραίου φιλελεύθερου νέου προέδρου της χώρας Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος, μόλις ενάμιση μήνα αφού ανέλαβε την εξουσία, βρέθηκε μπροστά στην πρώτη μεγάλη κινητοποίηση και απεργία της θητείας του.

«Η πατρίδα δεν πωλείται», «εδώ δεν υπάρχουν κάστες», «το να τρως δεν είναι προνόμιο»: πανό και πλακάτ, κάτω από ομοίωμα του προέδρου Μιλέι, γέμισαν την αχανή πλατεία του κοινοβουλίου, στο Μπουένος Άιρες, στη συγκέντρωση στην οποία κάλεσαν η συνομοσπονδία συνδικάτων CGT —προσκείμενη στον λεγόμενο περονισμό, στην κεντροαριστερή απελθούσα κυβέρνηση—, πολλές ακόμη συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνικοί φορείς, η ριζοσπαστική αριστερά…

