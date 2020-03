Θετικός στον κορωνοϊό ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα

Ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με τον νέο κορωνοϊό το απόγευμα της Δευτέρας. Δήλωσε πως αισθάνεται καλά και δεν έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής κανένα σύμπτωμα, όμως έχει απομονωθεί από τότε που ανακάλυψε πως υπάρχει η πιθανότητα να έχει εκτεθεί στον ιό.

Ο Έλμπα ανέφερε ότι εξετάστηκε για τον κορωνοϊό την περασμένη Παρασκευή αφού κάποια επαφή του είχε έρθει σε επαφή με τον ιό. «Κοιτάξτε, αυτό είναι σοβαρό» είπε, δίπλα στη σύζυγό του, Σαμπρίνα, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τώρα είναι η στιγμή να σκεφτείτε πραγματικά την κοινωνική αποστασιοποίηση και να πλένετε τα χέρια σας».

O Ίντρις Έλμπα έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων στα "The Wire," "Luther," "American Gangster," "Thor," "Beasts of No Nation" και "Molly's Game."