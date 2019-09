Αεροπλάνο έπεσε 30.000 πόδια σε λίγα λεπτά λόγω προβλήματος στην καμπίνα

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες της πτήσης Delta, όταν το αεροσκάφος εξαιτίας ενός προβλήματος που παρουσιάστηκε στη συμπίεση της καμπίνας έχασε μέσα σε επτά λεπτά 30.000 πόδια ύψος. Οι επιβάτες ούρλιαζαν, προσεύχονταν και αγκαλιάζονταν μεταξύ τους φοβούμενοι για τα χειρότερα, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν στα 10.000 πόδια. Κάποιοι από αυτούς προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους και να τους πουν το τελευταίο αντίο.

«Ξαφνικά άρχισα να νιώθω πως πέφτουμε. Χάναμε ύψος και έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου από την οροφή. Επικοινώνησα με την κοπέλα μου και τους γονείς μου και τους είπα τι συνέβη, ενώ μία αεροσυνοδός μάς έλεγε: "μην πανικοβάλλεστε"» είπε ο Χάρις ντεΒόσκιν, επιβάτης της πτήσης.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από την Ατλάντα προς το Φορτ Λόντερντεϊλ, όταν στα μισά της διαδρομής παρουσιάστηκε πρόβλημα στη συμπίεση της καμπίνας και έχασε απότομα ύψος, με αποτέλεσμα ο πιλότος να προχωρήσει σε ασφαλή αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 04.34 τα ξημερώματα της Πέμπτης το αεροσκάφος της Delta βρισκόταν σε ύψος 39.000 ποδιών και στις 04.42 είχε πέσει στα 9.975.

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV