Αυστραλία: Ένας 12χρονος σώθηκε από τη φωτιά επειδή ήξερε να οδηγεί

Ένας 12χρονος στην Αυστραλία μαζί με τον σκύλο του γλίτωσαν από την φωτιά που είχε περικυκλώσει την αγροικία όπου ζούσε η οικογένειά του αρπάζοντας τα κλειδιά του ημιφορτηγού του αδελφού του και οδηγώντας με ασφάλεια.

Ο Λούκας Στάροκ ήταν μόνος του στο σπίτι την Κυριακή καθώς ο πατέρας και ο αδελφός του είχαν μεταβεί στο Μογκάμπερ, 128 χλμ βορειοδυτικά του Περθ, στη δυτική Αυστραλία, όταν η φωτιά πλησίασε το σπίτι.

Συνειδητοποιώντας ότι η φωτιά πλησίαζε απειλητικά και ότι δεν θα προλάβαινε να φτάσει στο σημείο συνάντησης που του είχε ορίσει ο πατέρας του, ο μικρός πήρε τον σκύλο της οικογένειας και τα κλειδιά του ημιφορτηγού του αδελφού του, είπε η αστυνομία.

Οι άνδρες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών βρήκαν τον μικρό με τον σκύλο μέσα στο σταματημένο στην άκρη του δρόμου ημιφορτηγό σώους και αβλαβείς.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire 🔥 in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM