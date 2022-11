Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του νεαρού που πέταξε αυγά στον βασιλιά Κάρολο

Ακτιβιστής του «Extinction Rebellion» και πρώην υποψήφιος του Πράσινου Κόμματος είναι ο διαδηλωτής που πέταξε αυγά στο βασιλιά Κάρολο Γ' του Ηνωμένου Βασιλείου και στη σύζυγό του Καμίλα, ενώ χαιρετούσαν το συγκεντρωμένο πλήθος κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής τους στο Γιορκ.

https://t.co/s6qS44LW1f can exclusively reveal Patrick Thelwell was the man who allegedly attempted to throw three eggs at Charles and Camilla.



The University of York student, known for his left-wing politics, has been arrested on at least five occasions. https://t.co/QyJw66Cb2Z