«42 νεκροί είναι ένας προσωρινός απολογισμός. Υπάρχουν άλλοι παγιδευμένοι στη λάσπη που εργαζόμαστε για να ανασύρουμε», δήλωσε η κυβερνήτης Σούζαν Κιχίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές της Κένυας ανακοίνωσαν την αναβολή του ανοίγματος των σχολείων για μια εβδομάδα, εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων οφειλόμενων στο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, οι οποίες έχουν προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό κλιματικό φαινόμενο που γενικά συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη — προκαλεί ξηρασίες σε κάποιες περιοχές, υπερβολικές βροχοπτώσεις σε άλλες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Houses Swept Away in Mai Mahiu After Dam Breaks Banks @CapitalFMKenya: https://t.co/PEyTg3Y37A #Kenya pic.twitter.com/FVuY7MuKcO

— allAfrica.com (@allafrica) April 29, 2024