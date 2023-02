Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στο Twitter στην Τουρκία

Η πρόσβαση στο Twitter στην Τουρκία έχει αποκατασταθεί, δήλωσε την Πέμπτη η Netblock - οργανισμός εποπτείας που παρακολουθεί την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου - έπειτα από συνομιλίες μεταξύ της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των τουρκικών αρχών.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είχε περιοριστεί σε πολλά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας την Τετάρτη, αφαιρώντας το βασικό κανάλι επικοινωνίας για τον συντονισμό των προσπαθειών βοήθειας.

Η Netblocks είπε ότι ο συντονισμένος χαρακτήρας του αποκλεισμού υποδηλώνει ότι ήταν κατόπιν κυβερνητικής εντολής, σημειώνοντας ότι η Τουρκία έχει ιστορικό επιβολής περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης.

ℹ️ Update: Metrics confirm access to Twitter is being restored in #Turkey following hours of filtering. The restoration comes after authorities held a meeting with Twitter to "remind Twitter of its obligations" on content takedowns and disinformation.



