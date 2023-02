Τουρκία: Ο Ερντογάν μπλοκάρει το twitter

Αδύνατη είναι η πρόσβαση στο twitter στους μεγάλους παρόχους κινητής τηλεφωνίας της Τουρκίας, εν μέσω των όλο και πιο σφοδρών επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το πώς έχει ανταποκριθεί η τουρκική κυβέρνηση στις προκλήσεις που έχει θέσει ο φονικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ.

Εκτός από τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που παρατήρησαν την αδυναμία πρόσβασης στην εφαρμογή και η υπηρεσία netblocks.org που καταγράφει τις διακοπές στην παροχή Internet επισήμανε ότι η πρόσβαση στο Twitter ήταν περιορισμένη «σε πολλούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στην Τουρκία» και πρόσθεσε ότι η χώρα έχει «εκτεταμένο ιστορικό περιορισμών στα social media κατά την διάρκεια εθνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια».

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes



