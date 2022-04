Αζερμπαϊτζάν: Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπακού - Αναφορές για θύματα

Μια έκρηξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, προκαλώντας απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων με διασώστες στο σημείο προσπαθούν να τους εντοπίσουν κάτω από τα συντρίμια, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

📹 | #BREAKING: The "Location" night club in #Azerbaijan's capital #Baku where a heavy explosion occured was almost completely destroyed.



▪️Local media states that there are dead and wounded, though the exact number is not clear yet. pic.twitter.com/7ah1FayFXk — EHA News (@eha_news) April 3, 2022

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στο δυστύχημα», ανέφερε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του.

#Azerbaiyan firmó un acuerdo para un gaseoducto de gas y petróleo para compensar el gas ruso, el atentado en #Baku podría ser represalia rusa #Azerbaijan signed an agreement for an oil and gas pipeline to offset Russian gas, the attack in #Baku could be Russian retaliation pic.twitter.com/EYH1SMX0iV — astianmi (@astianmi) April 3, 2022

Το υπουργείο είπε ότι «έλαβε πληροφορίες (σχετικά με) μια έκρηξη σε εγκαταστάσεις στην οδό Ταρλάν Αλιγιαρμπέγιοβ» στο Μπακού στις 03:00 ξημερώματα Κυριακής, τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας).

Footage from inside the #nightclub “Location” in #Baku city, #Azerbaijan as #firefighters/#emergency units are searching for victims. The #explosion was reportedly caused by a #gas leak. Initial report states that one person was killed and 24 others were #wounded. pic.twitter.com/HWiwITnxlM — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) April 3, 2022

Ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης δεν διευκρινίστηκε, αλλά η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Φωτογραφίες που διασώστες δείχνουν να σκάβουν στα συντρίμμια του κτηρίου αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι κατασβήστηκε η φωτιά στο νυχτερινό κέντρο.