Διαδηλωτής «πετάχτηκε» μπροστά στη Jaguar του Μπόρις Τζόνσον προκαλώντας ατύχημα

Το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου, τη στιγμή που ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έφευγε από το Κοινοβούλιο, ένας Κούρδος διαδηλωτής «πετάχτηκε» ξαφνικά μπροστά στην πανάκριβη Jaguar που τον μετέφερε, προκαλώντας ατύχημα.

Άνδρες ασφαλείας και αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως να τον εμποδίσουν, με το όχημα που μετέφερε τον Τζόνσον να φρενάρει απότομα και το πίσω όχημα να πέφτει πάνω του, αναφέρει η Daily Mail.

Δείτε καρέ καρέ το βίντεο:

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5