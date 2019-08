Λήξη συναγερμού στα γραφεία της USA Today

Λανθασμένες αποδείχθηκαν τελικά οι πληροφορίες για εισβολή ενόπλου στα γραφεία της εφημερίδας USA Today καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε πως οι έρευνες για πυροβολισμούς ή παρουσία ένοπλου άντρα εντός του κτιρίου δεν είχαν αποτέλεσμα.

Νωρίτερα, τα γραφεία της εφημερίδας εκκενώθηκαν καθώς η αστυνομία προειδοποίησε για την παρουσία ενός ενόπλου.

«Ο συναγερμός ήχησε στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ περιπολικά σπεύδουν στο σημείο» έγραψε η USA Today στον ιστότοπό της.

UPDATE: Police now confirm no sign of a person with a gun @Gannett @USATODAY HQ in Tysons, VA but major police presence remains. pic.twitter.com/kOw7Cy3qtC — Andrea McCarren (@AndreaMcCarren) August 7, 2019