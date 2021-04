Έκρηξη ηφαιστείου στην Καραϊβική

Ένα ηφαίστειο στη νότια Καραϊβική που ήταν αδρανές για δεκαετίες ξέσπασε την Παρασκευή, εκτοξεύοντας σύννεφα τέφρας και καπνού στον ουρανό. Το ηφαίστειο, γνωστό ως La Soufrière, στο βόρειο άκρο του νησιού του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδινών, το οποίο άρχισε να δείχνει σημάδια δραστηριότητας στα τέλη Δεκεμβρίου, είναι σε «εκρηκτική κατάσταση» από το πρωί της Παρασκευής, δήλωσε η Εθνική Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε δημοσίευση στο Twitter.

Η έκρηξη ήρθε μια ημέρα αφότου οι αξιωματούχοι είχαν αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής μετά από αρκετές δονήσεις που εντοπίστηκαν στο ηφαίστειο, με σύννεφα καπνού να βγαίνουν από την κορυφή του. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ράλφ Γκονσάλβες, διέταξε την πλήρη εκκένωση της περιοχής. Το La Soufrière, ξέσπασε για τελευταία φορά το 1979.

La Soufriere moved to an explosive phase at approximately 8:41am . Over 10km ash column reported @uwiseismic @NEMOSVG