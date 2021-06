«Επίθεση» από τζιτζίκια δέχτηκε ο Μπάιντεν λίγο πριν αναχωρήσει για Βρετανία

Υπήρχε ήδη αρκετός πολιτικός «θόρυβος» γύρω από το πρώτο ταξίδι του Τζο Μπάιντεν στο εξωτερικό με την ιδιότητα του προέδρου.

Όμως, ο θόρυβος πήρε σάρκα και οστά και έγινε κυριολεκτικός καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δέχτηκε «επίθεση» από μεγάλα τζιτζίκια ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβασθεί στο σκάφος Air Force One στην Κοινή Βάση Andrews στο Μέριλαντ, καθ 'οδόν προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

🪰 One unlucky cicada found out the hard way not to bug Biden.



A #cicada landed on the president as he was departing for the U.K. but was quickly swatted away. No security service officials intervened pic.twitter.com/ehNI1m11yn