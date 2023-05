Φονική καραμπόλα εξαιτίας αμμοθύελλας σε αυτοκινητόδρομο στο Τέξας - 8 νεκροί και 30 τραυματίες

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός μιας καραμπόλας δεκάδων αυτοκινήτων που έλαβε χώρα σε αμερικανικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Ιλινόις με το Σεντ Λούις στο Τέξας των ΗΠΑ.

At least 6 dead in Illinois after dust storm causes crashes on I-55 https://t.co/fSKgrBMY5Y — FOX2now (@FOX2now) May 1, 2023

Αιτία για το τραγικό συμβάν απετέλεσε η αμμοθύελλα που ξέσπασε ξαφνικά δημιουργώντας μια καταιγίδα σκόνης, η οποία περιόρισε στο ελάχιστο την ορατότητα των οδηγών με συνέπεια να ακολουθήσουν διαδοχικές καραμπόλες αυτοκινήτων και φορτηγών.

HEARTBREAKING UPDATE: @ILStatePolice has reported more than 30 people have been taken to area hospitals for injuries and multiple have died. Please join me in praying for everyone affected. Very tragic day for our Illinois and Saint Louis community. @FOX2now https://t.co/PjKYdEntXd — Amelia Mugavero (@amugaverotv) May 1, 2023

Στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκησαν περισσότερα από 100 οχήματα, αρκετά από τα οποία πέρασαν εξαιτίας της μηδενικής ορατότητας στο αντίθετο ρεύμα.

I-55 reopened after dust storm causes fatal Illinois crashes https://t.co/cinYsKDOmp — FOX2now (@FOX2now) May 2, 2023

Ο μέχρι στιγμής θλιβερός απολογισμός κάνει λόγο για οκτώ νεκρούς και περισσότερους από 30 τραυματίες, ηλικίας από 2 έως 80 ετών.

Παράλληλα δύο ημιφορτηγά τυλίχθηκαν στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο Interstate 55.