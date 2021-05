Φωτιά σε πολυώροφο κτήριο στο Λονδίνο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 7 Μαΐου στο Λονδίνο (09:00 τοπική ώρα) όταν μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτήριο στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Συγκεκριμένα 125 πυροσβέστες και 15 οχήματα έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά. Στις φλόγες είχαν τυλιχτεί ο 18ος, ο 19ος και ο 20ος όροφος του κτηρίου, ενώ πυκνά σύννεφα καπνού είχαν καλύψει την περιοχή.



Το εν λόγω κτήριο στο New Providence Wharf αποτελείται από 19 ορόφους και πιθανότατα διαθέτει την ίδια επένδυση με εκείνη του Πύργου Γκρένφελ, ο οποίος τυλίχθηκε στις φλόγες το 2017.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο συναγερμός πυρασφάλειας του κτηρίου καθυστέρησε να ενεργοποιηθεί περίπου μισή ώρα, ενώ ένας κάτοικος αντιλήφθηκε τη φωτιά όταν ξύπνησε από την οσμή καπνού.

🚨 20 fire engines on the scene of a fire at New Providence Wharf in East London this morning.



The building’s still covered in ACM cladding - the same type as was on Grenfell. Awaiting updates. @LBC pic.twitter.com/vvKaNzxTUW