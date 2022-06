Φωτογραφία νέου ομαδικού τάφου στο Λισιτσάνσκ με 300 πτώματα αμάχων

Η εφημερίδα The New York Times δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία όπως ισχυρίζεται απεικονίζεται ένας ομαδικός τάφος στην πόλη Λισιτσάνσκ στην περιοχή του Λουγκάνσκ.

Οι δημοσιογράφοι ισχυρίζονται ότι ο ομαδικός αυτός τάφος βρίσκεται στην άκρη της πόλης και είναι μια ανοιχτή τάφρος. Στον τάφο αυτό όπως λένε οι Ουκρανοί στρατιωτικοί βρίσκονται οι σοροί περίπου 300 αμάχων μέσα σε πλαστικές σακούλες που σκοτώθηκαν στο Λισιτσάνσκ, το Σεβεροντονέτσκ και το Ρουμπέζνογε από τον Απρίλιο μήνα. Κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τους κηδέψει. Οι στρατιωτικοί λένε ότι δεν μπορούν να σκεπάζουν την τάφρο καθώς όλα τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα χαρακωμάτων.

