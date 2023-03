Γαλλία: Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στην Πλας ντε λα Κονκόρντ

Η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, σε μικρή απόσταση από το γαλλικό Κοινοβούλιο, σε μια αυθόρμητη, απρογραμμάτιστη κινητοποίηση εναντίον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ένας ρεπόρτερ του πρακτορείου Reuters είπε ότι είδε κάποιους διαδηλωτές να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών για να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Λίγο νωρίτερα, η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα εγκρίνει το νομοσχέδιο για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια κάνοντας χρήση ενός ειδικού άρθρου του Συντάγματος, καθώς δεν διέθετε την αναγκαία πλειοψηφία για να το περάσει από την Εθνοσυνέλευση.

Parisians facing water cannons in the Place de la Concorde, hours after news broke that Macron opted to ram through legislation raising France's retirement age by two years. pic.twitter.com/35d5eJ5wIq