Γαλλία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές στην Πλας ντ' Ιταλί

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές στο Παρίσι, για τρίτο συνεχόμενο βράδυ, καθώς χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για άλλη μια φορά σε όλη τη χώρα, οργισμένοι επειδή η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

🚨#BREAKING: The police are trying to evacuate Place d'Italie in the 13th arrondissement of #Paris, Protest still ongoing. pic.twitter.com/IqYfnXqUK8