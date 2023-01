Γερμανία: Επεισόδια διαδηλωτών - αστυνομίας στο Λούτζερατ στην κινητοποίηση ακτιβιστών κατά επέκτασης λιγνιτωρυχείου

Επεισόδια ξέσπασαν σήμερα μεταξύ διαδηλωτών οικολόγων και αστυνομικών δυνάμεων σε μια μεγάλη συγκέντρωση πολλών χιλιάδων ατόμων στη δυτική Γερμανία, με την αστυνομία να αναφέρει ότι διαδηλωτές έσπασαν οδοφράγματα κοντά σε ένα ανοιχτό λιγνιτωρυχείο.

«Οδοφράγματα της αστυνομίας έσπασαν. Προς τον κόσμο μπροστά από το Λούτζερατ: «Φύγετε αμέσως από αυτήν την περιοχή!», έγραψε στο Twitter η αστυνομία που ανέφερε επίσης την εισβολή διαδηλωτών στον χώρο του λιγνιτωρυχείου. Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν συγκρούσεις μεταξύ ομάδων διαδηλωτών και της αστυνομίας.

Back in #Lutzerath, where the rain is pouring, police vans are everywhere, the buildings are being ripped down, the coal mine is encroaching and protestors are still holding out. pic.twitter.com/rHmqLxYJLr