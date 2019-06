Γερμανία: Οικολόγοι ακτιβιστές αλυσοδέθηκαν στην καγκελαρία

Τριάντα οικολόγοι ακτιβιστές αλυσοδέθηκαν σήμερα στην είσοδο της γερμανικής καγκελαρίας για να καταγγείλουν την πολιτική της Άνγκελα Μέρκελ στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.

Οι διαδηλωτές, νεαροί μέλη του κινήματος Extinction Rebellion, αλυσοδέθηκαν από τον λαιμό. Το πρωί είχαν στείλει τα κλειδιά σε 13 υπουργούς αλλά και στην ίδια τη Μέρκελ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την «κλιματική καταστροφή».

Νωρίς το απόγευμα επενέβησαν οι δυνάμεις της τάξης και έσπασαν τις αλυσίδες χρησιμοποιώντας μεγάλες πένσες. Η όλη επιχείρηση «απελευθέρωσης» των ακτιβιστών έγινε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

«Θα προτιμούσα να περάσω λίγο χρόνο με τα παιδιά μου αλλά αυτή η δράση ήταν αναγκαία. Είναι πραγματικά θλιβερό που δεν ήρθε κανείς πολιτικός να συνομιλήσει μαζί μας. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα μέλη αυτής της κυβέρνησης: δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους», είπε μια διαδηλώτρια, η Τάνια Ράαμπ, μετά την απελευθέρωσή της.

Meet the rebels currently locked on to the #Kanzleramt in #Berlin, demanding the declaration of a national #ClimateEmergency in #Germany#ActNow #CivilDisobedience #ClimateEmergency #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/up6Q9hVdpA