Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, 500.000 πληγέντες έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις

Σε περίπου δέκα κατολισθήσεις λάσπης που προκάλεσαν σφοδρές βροχές, οι οποίες πλήττουν από τις αρχές Μαΐου τη Γουατεμάλα, τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, ενώ οι πλημμυροπαθείς είναι πάνω από 500.000, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Πολιτική Προστασία.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν μια γυναίκα και τα έξι παιδιά της, καθώς και τρεις ιθαγενείς ανήλικοι αδελφοί, διευκρίνισε η υπηρεσία συντονισμού για τη μείωση των φυσικών καταστροφών (CONRED).

Οι βροχές, συνοδευόμενες από σφοδρούς ανέμους, προκάλεσαν κατολισθήσεις, πλημμύρες, την κατάρρευση υποδομών και άλλες καταστροφές σε μεγάλο μέρος της χώρας αυτής της κεντρικής Αμερικής.

Σύμφωνα με την CONRED, υπέστησαν ζημιές 930 κτιριακές δομές, καθώς και οκτώ σχολικά κτίρια, πάνω από 80 δρόμοι και επτά γέφυρες, οι τρεις από τις οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι αυτές όπου ζουν κυρίως αυτόχθονες πληθυσμοί, που είναι οι πιο ευάλωτες στις φυσικές καταστροφές. Σχεδόν το 60% των κατοίκων της Γουατεμάλας (17 εκατομμύρια) ζει στη φτώχεια.

Το 2021, οι βροχές προκάλεσαν τον θάνατο 35 ανθρώπων, άλλοι τρεις κηρύχθηκαν αγνοούμενοι, δεκαεπτά τραυματίστηκαν και 1,5 εκατ. πολίτες επλήγησαν. Σχεδόν 12.000 χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Η περίοδος των βροχών, που γενικά διαρκεί από τον Μάιο ως τον Νοέμβριο, προκαλεί κάθε χρόνο εκατοντάδες νεκρούς στην κεντρική Αμερική, περιοχή που συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες στον κόσμο ως προς την κλιματική αλλαγή.

