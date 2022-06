Οι υπουργοί Άμυνας Βρετανίας-Ουκρανίας συναντήθηκαν σήμερα στο Κίεβο

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρεζνίκοφ ανέφερε ότι είχε σήμερα στο Κίεβο, μία παραγωγική συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του Μπεν Ουάλας.

«Είχαμε σήμερα, μία παραγωγική και ειλικρινή συζήτηση. Ευχαριστώ για την απόλυτη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία. Ποτέ δεν θα παραδοθούμε!» έγραψε ο Ουκρανός υπουργός στο Twitter.

I was pleased to meet with our great friend @BWallaceMP. We had a productive and frank discussion today. Thank you for the UK’s ironclad support to 🇺🇦. We will never give up!

BTW Ben Wallace was presented with a symbolic NLAW t-shirt from #AviatsiyaHalychyny pic.twitter.com/9QiknKverS