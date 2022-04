Οι ισραηλινές δυνάμεις εισβάλλουν στο τέμενος Al-Aqsa, τραυματίζοντας πάνω από 150 Παλαιστινίους

Η ισραηλινή αστυνομία κάνει έφοδο στο τέμενος Al-Aqsa στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 152 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στα επεισόδια βίας που ακολούθησαν καθώς εκατοντάδες συνελήφθησαν.

Το ισλαμικό ίδρυμα που διαχειρίζεται τον χώρο είπε ότι η ισραηλινή αστυνομία εισέβαλλε πριν την αυγή της Παρασκευής, καθώς χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στο τζαμί για προσευχή νωρίς το πρωί.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο δείχνουν Παλαιστίνιους να πετάνε πέτρες και την αστυνομία να εκτοξεύει δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Άλλα έδειξαν πιστούς να φράσσονται μέσα στο τέμενος ανάμεσα σε σύννεφα δακρυγόνων.

Η παλαιστινιακή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (Palestinian Red Crescent emergency service) ανακοίνωσε ότι μετέφερε την πλειονότητα των τραυματιών σε νοσοκομεία. Είπε, επίσης, ότι ένας από τους φρουρούς στο σημείο πυροβολήθηκε στο μάτι με σφαίρα από καουτσούκ.

Η παλαιστινιακή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν την άφιξη ασθενοφόρων και παραϊατρικών στο τζαμί, καθώς τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεκάδες τραυματίες πιστοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στο συγκρότημα.

Η ισραηλινή αστυνομία είπε ότι συνέλαβε τουλάχιστον 300 Παλαιστίνιους κατά την τελευταία κλιμάκωση. Ωστόσο, παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν τον αριθμό σε 400.

Η ισραηλινή αστυνομία είπε ότι μπήκε στο συγκρότημα, τον τρίτο πιο ιερό χώρο στο Ισλάμ και τον τιμούν οι Εβραίοι ως Όρος του Ναού, για να διαλύσουν ένα «βίαιο» πλήθος που παρέμενε στο τέλος της πρωινής προσευχής.

Είπαν ότι μπήκαν «για να διαλύσουν και να απωθήσουν» το πλήθος αφού μια ομάδα Παλαιστινίων άρχισε να πετάει πέτρες προς τον κοντινό εβραϊκό χώρο προσευχής του Δυτικού Τείχους.

Αλλά ο Παλαιστίνιος εικονολήπτης Rami al-Khatib, ο οποίος είδε την επιδρομή, είπε: «Οι [ισραηλινές δυνάμεις] άδειασαν βάναυσα το συγκρότημα. Επιτίθεντο στο προσωπικό του τζαμιού, κανονικούς ανθρώπους, ηλικιωμένους, νέους.

«Υπήρχαν πολλοί τραυματίες, έριξαν λαστιχένιες σφαίρες μέσα στο τέμενος Αλ Άκσα. Χτυπούσαν τους πάντες, ακόμα και τους παραϊατρικούς χτύπησαν», είπε ο al-Khatib, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε.

Αναφέροντας από την Πύλη της Δαμασκού, ο Najwan al-Samri του Al Jazeera είπε ότι η ισραηλινή αστυνομία εισέβαλε στο συγκρότημα του τζαμιού χωρίς πρόσχημα και επιτέθηκε σε πιστούς κοντά στην αίθουσα προσευχής Qibly μετά την πρωινή προσευχή.

Πρόσθεσε ότι η κλιμάκωση ήρθε καθώς ακροδεξιές εβραϊκές ομάδες ζήτησαν επιδρομές στο συγκρότημα του τζαμιού Al-Aqsa κατά τη διάρκεια του εβραϊκού Πάσχα και προσφορά θυσιών ζώων στις αυλές του, κάτι που δεν έχει συμβεί από την αρχαιότητα.

Are we gonna see sanctions against Israel? pic.twitter.com/eA0Qs69Rua — Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) April 15, 2022

Video shows Israeli forces breaking windows of Al-Masjid Al-Qibali so they can shoot Palestinians inside it. pic.twitter.com/OPgdKFwvm2 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 15, 2022