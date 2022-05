Ιστορική απόφαση της Φινλανδίας

Επιμέλεια: Γιώργος Στογιάννος

Σπάει και το τελευταίο ιστορικό ταμπού που ήθελε τη Φινλανδία να διατηρεί τη στρατιωτική ουδετερότητά της, με την απόφαση σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας της χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η απόφαση της σκανδιναβικής χώρας εκφράστηκε παρά τις απειλές του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δεδομένα θα θεωρήσει εχθρική ενέργεια την ένταξη της Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Μάλιστα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, είχε απειλήσει ευθέως τις συγκεκριμένες χώρες ότι αν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, θα υπάρξουν στρατιωτικές συνέπειες. «Όλα τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ υπό την εθνική τους ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας και της Σουηδίας, έχουν επιβεβαιώσει την αρχή ότι η ασφάλεια μιας χώρας δεν μπορεί να οικοδομηθεί εις βάρος της ασφάλειας άλλων. Προφανώς, η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το οποίο είναι πρωτίστως στρατιωτική συμμαχία, όπως καταλαβαίνετε, θα είχε σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές συνέπειες, που θα απαιτούσαν από τη χώρα μας να απαντήσει» είχε αναφέρει.

Η Φινλανδία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του NATO, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Πρόεδρος της χώρας Σάουλι Νιινίστο και η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν, σε μια μεγάλη πολιτική στροφή που πυροδοτήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες διευκρινίζουν στην κοινή δήλωσή τους ότι η απόφαση της Φινλανδίας θα ανακοινωθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία την Κυριακή.

«Το να γίνει η Φινλανδία μέλος του ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την ασφάλειά της. Επίσης, ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Φινλανδία θα ενίσχυε τη Συμμαχία στο σύνολό της. Η Φινλανδία πρέπει να αιτηθεί χωρίς καθυστέρηση ένταξη στο NATO», αναφέρουν ο Νιινίστο και η Μάριν στην κοινή δήλωσή τους.

«Ελπίζουμε ότι τα βήματα που χρειάζονται σε εθνικό επίπεδο για να ληφθεί η απόφαση αυτή θα γίνουν γρήγορα, εντός των επόμενων ημερών», προσθέτουν.

Η Φινλανδία, τα σύνορα της οποίας με τη Ρωσία εκτείνονται σε 1.300 χιλιόμετρα και μοιράζεται επίσης ένα δύσκολο παρελθόν με τη χώρα αυτή, είχε προηγουμένως παραμείνει εκτός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τον ανατολικό της γείτονα.

Υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ το 76% των Φινλανδών

Πάνω από τα 3/4 των Φινλανδών στηρίζουν πλέον την υποψηφιότητα ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, λίγες ημέρες πριν από την αναμενόμενη επίσημη απόφαση για το ζήτημα.

Η δημόσια τηλεόραση Yle, που δημοσίευσε τη δημοσκόπηση, μετέδωσε ότι το 76% των Φινλανδών (ποσοστό-ρεκόρ) επιθυμεί την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Το αντίστοιχο ποσοστό τον Μάρτιο ανερχόταν σε 60%.

Από όλες τις πολιτικές πτέρυγες, οι ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της ένταξης στη Συμμαχία, συμπληρώνει η δημοσκόπηση.

Όπως και στη Σουηδία, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε σε μεταστροφή της κοινής γνώμης, η οποία μέχρι τότε ήταν πολύ διχασμένη.

Δανία: «Θα πιέσουμε για γρήγορη ενταξιακή διαδικασία της Φινλανδίας στο NATO»

Η Κοπεγχάγη θα πιέσει για γρήγορη ενταξιακή διαδικασία της Φινλανδίας στο NATO, είπε η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, μετά την κοινή δήλωση του Προέδρου και της πρωθυπουργού της γειτονικής της χώρας ότι θα πρέπει να αιτηθεί την ένταξή της στην Ατλαντική Συμμαχία «χωρίς καθυστέρηση».

«Η Δανία θα υποδεχθεί βεβαίως με θέρμη τη Φινλανδία στο NATO, η οποία θα ενισχύσει το NATO και την κοινή μας ασφάλεια», σημείωσε η Φρεντέρικσεν σε μήνυμά της στο Twitter.

«Η Δανία θα κάνει τα πάντα για μια ταχεία ενταξιακή διαδικασία μετά την επίσημη αίτηση», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Δανίας.

Εσθονία: «Γράφεται ιστορία από τους βόρειους γείτονές μας, έχετε την πλήρη μας στήριξη»

Αμέσως μετά τη φινλανδική ανακοίνωση, η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας, έκανε ανάρτηση στο Twitter στην οποία υπογραμμίζει τα εξής: «Γράφεται ιστορία από τους βόρειους γείτονές μας. Η σημερινή ανακοίνωση ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη υποστήριξή μας. Στηρίζουμε μια ταχεία ενταξιακή διαδικασία. Από την πλευρά μας, θα κάνουμε γρήγορα τα απαραίτητα βήματα».

