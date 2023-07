Η πρεσβεία της Σουηδίας στο Ιράκ πυρπολήθηκε από διαδηλωτές

Η πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη πυρπολήθηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργάνωσαν υποστηρικτές του θυελλώδους σιίτη θρησκευτικού ηγέτη Μοκτάντα Σαντρ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, καθώς αναμένεται να γίνει στη Στοκχόλμη νέα καύση αντιτύπου του Κορανίου.

Υψωνόταν στήλη καπνού από το κτιριακό συγκρότημα όπου βρίσκεται η πρεσβεία της Σουηδίας, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή. Είχαν αναπτυχθεί μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της ιρακινής αστυνομίας, που χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση και ηλεκτροφόρα γκλομπ για να απωθήσουν διαδηλωτές, οι οποίοι πέταγαν πέτρες κατά των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Το προσωπικό της πρεσβείας είναι «ασφαλές», διαβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Στοκχόλμη. «Είμαστε ενήμεροι για την κατάσταση. Το προσωπικό της πρεσβείας μας είναι ασφαλές και το υπουργείο βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία μαζί του», πρόσθεσε.

Καταδικάζοντας την επίθεση εναντίον της πρεσβείας της, η σουηδική διπλωματία θύμισε πως οι ιρακινές αρχές έχουν την ευθύνη για την προστασία των διπλωματικών αποστολών όσο και του προσωπικού τους.

Στην ιρακινή πρωτεύουσα, οχήματα της πολιτικής προστασίας βρίσκονταν επιτόπου για να σβήσουν τη φωτιά, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος.

Ορισμένοι διαδηλωτές κράδαιναν αντίτυπα του Κορανίου, άλλοι κράταγαν πορτρέτα του Μοχάμεντ Σαντρ, σιίτη ιεροκήρυκα και πατέρα του Μοκτάντα Σαντρ.

Η έφοδος στη σουηδική πρεσβεία στην ιρακινή πρωτεύουσα έγινε μερικές ώρες αφού η αστυνομία της Σουηδίας ενέκρινε μίνι-συγκέντρωση αργότερα σήμερα στη Στοκχόλμη. Ο οργανωτής της, ιρακινός πρόσφυγας, που ονομάζεται Σαλουάν Μομίκα, επιβεβαίωσε μέσω Facebook πως σκοπεύει να κάψει ξανά αντίτυπο του Κορανίου και ιρακινή σημαία μπροστά στην πρεσβεία του Ιράκ στη Σουηδία.

«Κινητοποιηθήκαμε για να καταγγείλουμε την καύση του Κορανίου», είπε διαδηλωτής, ο Χασάν Άχμεντ. «Απαιτούμε η σουηδική κυβέρνηση και η ιρακινή κυβέρνηση να σταματήσουν κάθε πρωτοβουλία αυτού του τύπου, πρόσθεσε.

