Οι Ταλιμπάν μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο της Καμπούλ - Μήνυμα του απερχόμενου προέδρου

Οι Ταλιμπάν απέκτησαν τον έλεγχο του Προεδρικού Μεγάρου στο Αφγανιστάν. Αυτό δήλωσαν νωρίτερα δύο ανώτεροι διοικητές των Ταλιμπάν, που βρίσκονται πλέον στην Καμπούλ.

Και ενώ μέχρι στιγμής η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αφγανική κυβέρνηση στα social media διακινείται ένα βίντεο με την αναφορά ότι πρόκειται για τις πρώτες εικόνες που δείχνουν τους Ταλιμπάν εντός του Προεδρικού Μεγάρου, στην Καμπούλ.

BREAKING: First Footage of #Taliban leaders inside Presidential Palace in Kabul, #Afghanistan.



Country is now fully under militant group control. Afghan President fled, army collapsed, US evacuating: pic.twitter.com/ANQue1ooJx