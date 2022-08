Η Χίλαρι Κλίντον στηρίζει την πρωθυπουργό της Φινλανδίας - «Συνέχισε να χορεύεις»

«Συνέχισε να χορεύεις»: η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και ατυχήσασα υποψήφια για την προεδρία Χίλαρι Κλίντον, εξέφρασε την Κυριακή τη στήριξή της στην πρωθυπουργό της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν, η παρουσία της οποίας σε ένα πάρτι επικρίνεται έντονα από την αντιπολίτευση στη χώρα της.

Σον επίσημο λογαριασμό της στο Twiiter η Κλίντον ανάρτησε μια φωτογραφία της ίδιας τη στιγμή που χορεύει, με τα χέρια σηκωμένα, το 2012, στο Café Havana, στην Καρταχένα της Κολομβίας.

«Ιδού εγώ στην Καρταχένα, όπου βρέθηκα για μια σύνοδο, με την ιδιότητα της υπουργού Εξωτερικών», ανέφερε η Χίλαρι Κλίντον, προσθέτοντας: «Συνέχισε να χορεύεις, @marinsanna».

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."



Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.



Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV