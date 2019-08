Οι Χούθι βομβαρδίζουν πλέον με drone σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Αποφασιστικής σημασίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Υεμένη, θεωρήθηκε η βομβιστική επίθεση που δέχθηκε η Σαουδική Αραβία, στο έδαφός της το Σάββατο από τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη των Χούθις.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον απομακρυσμένων σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο Shaybah 1.200 χιλιόμετρα από την ελεγχόμενη περιοχή των Χούθις της Υεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι έχουν και άλλους οικονομικούς στόχους να πλήξουν.

Η επίθεση στο πετρελαιοφόρο πεδίο Shaybah, το οποίο παράγει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως κοντά στα σύνορα του βασιλείου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δείχνει και πάλι την εμβέλεια του βεληνεκούς για τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα που διαθέτουν οι Houthis.



Η επίθεση των τρομοκρατών έρχεται επίσης εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, του οποίου ο ανώτατος ηγέτης φιλοξένησε τις πρώτες επίσημες ημέρες Houthi στην Τεχεράνη.



Τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας μετέδωσαν δήλωση του υπουργού Ενέργειας Χαλίντ αλ Φάλιχ, ο οποίος υποστήριξε πως η παραγωγή δεν επηρεάστηκε στον πετρελαϊκό τομέα και ουδείς τραυματίστηκε κατά την επίθεση τουΣαββάτου. Η κρατική Saudi Arabian Oil Co., γνωστή ως Saudi Aramco, δημοσίευσε σύντομη δήλωση αναγνωρίζοντας πως ξέσπασε «περιορισμένη φωτιά» σε εγκατάσταση υγρού φυσικού αερίου στο Shaybah.



Δορυφορική εικόνα που μετέδωσε το The Associated Press έδειξε μαύρο καπνό που ανέβαινε δυτικά της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η εγκατάσταση βρίσκεται ακριβώς βόρεια του αεροδρομίου Aramco της Σαουδικής Αραβίας.





Η ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας για την επίθεση ήρθε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση από τον Yahia Sarie, στρατιωτικό εκπρόσωπο του Houthis, ότι οι επαναστάτες έστειλαν 10 αεροσκάφη ‘drones’ με βόμβες και απείλησε ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες επιθέσεις.

Οι ερευνητές του ΟΗΕ, υποστηρίζουν ότι το νέο ‘UAV-X drone’ που διαθέτουν οι Houthis, το οποίο διαθέτουν τους τελευταίους μήνες του πολέμου που διεξάγει η Σαουδική Αραβία στην Υεμένη, πιθανότατα έχει ακτίνα δράσης έως και 1.500 χιλιόμετρα. Αυτό θέτει ως στόχους πετρελαϊκά πεδία της Σαουδικής Αραβίας, έναν πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Εμιράτη και το πολυάσχολο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Τα αεροσκάφη και οι πύραυλοι που χρησιμοποιούν οι Houthi είναι αντίγραφα ιρανικών σχεδίων που συναρμολογούνται στην Υεμένη με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων της Χεζμπολάχ από το Λίβανο.

Πριν από τέσσερις ημέρες, αντιπροσωπεία του Χούθι επισκέφθηκε το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο ανώτατος ηγέτης ο Αϊταλλάλ Αλί Χαμενεΐ για πρώτη φορά δημοσίως παραδέχτηκε ότι οι Χούθι έχουν την υποστήριξη του Ιράν.

Πληροφορίες από ΑΡ και " Moon Of Alabama"

Σύνταξη Κώστας Μπετινάκης