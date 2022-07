ΗΠΑ-Μακελειό της 4ης Ιουλίου: Ο δράστης είχε περάσει τους ελέγχους για να αποκτήσει άδεια οπλοκατοχής

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι σκότωσε επτά ανθρώπους σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου στο Χάιλαντ Παρκ, κοντά στο Σικάγο, πέρασε από τους ελέγχους που προβλέπει η νομοθεσία του Ιλινόι με στόχο να μην αποκτούν όπλα άνθρωποι με βίαιες τάσεις, αποκάλυψαν αξιωματούχοι την Τρίτη.

Οι πληροφορίες αυτές εγείρουν ερωτήματα για την επάρκεια της νομοθεσίας αυτής, παρά το γεγονός ότι ένας εισαγγελέας εξήρε το σύστημα χαρακτηρίζοντάς το «ισχυρό» στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην οποία ανακοίνωσε την απαγγελία επτά κατηγοριών για ανθρωποκτονία εναντίον του 21χρονου Ρόμπερτ Κρίμο του Τρίτου.

Ο Κρις Κόβελι από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λέικ είχε επισημάνει νωρίτερα την Τρίτη, ότι ο Κρίμο αγόρασε νόμιμα συνολικά πέντε όπλα, περιλαμβανομένου αυτού που χρησιμοποίησε εναντίον του πλήθους στην παρέλαση, παρά το γεγονός ότι δύο φορές στο παρελθόν οι δυνάμεις της τάξης είχαν υποπτευθεί ότι ενδέχεται να βλάψει τον εαυτό του ή άλλους.

Η πρώτη φορά ήταν τον Απρίλιο του 2019, όταν έγινε μία κλήση στην αστυνομία, σύμφωνα με την οποία ο Κρίμο προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους αφού απείλησε μέλη της οικογένειάς του ότι «θα τους σκοτώσει όλους», η αστυνομία έσπευσε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τον Κόβελι, στο δεύτερο περιστατικό οι αστυνομικοί κατάσχεσαν από το σπίτι του Κρίμο στο Χάιλαντ Παρκ 16 μαχαίρια και ένα σπαθί. Ωστόσο, δεν τον συνέλαβαν καθώς δεν είχαν βάσιμη αιτιολογία για να το πράξουν.

«Δεν έγινε επίσημη καταγγελία από κανένα από τα θύματα», εξήγησε.

Αργότερα την Τρίτη σε ξεχωριστή της ανακοίνωση η αστυνομία της πολιτείας του Ιλινόι ανέφερε, ότι είχε λάβει ενημέρωση από το αστυνομικό τμήμα του Χάιλαντ Παρκ, σύμφωνα με την οποία ο Κρίμο αποτελεί «ξεκάθαρο και ενεργό κίνδυνο» μετά τις απειλές που είχε εξαπολύσει εναντίον των συγγενών του το 2019.

Εκείνη την περίοδο ο Κρίμο δεν είχε στην κατοχή του κάρτα «ταυτοποίησης ιδιοκτήτη πυροβόλου όπλου» (FOID), ούτε είχε υποβάλει αίτηση για να αποκτήσει.

Εξάλλου η αστυνομία της πολιτείας πρόσθεσε, ότι ούτε οι συγγενείς του ούτε κάποιος άλλος «υπέβαλαν μήνυση» εναντίον του αλλά και δεν «προσέφεραν πληροφορίες για τις απειλές (που είχαν δεχθεί) ή για την ψυχική υγεία (του Κρίμου), ώστε οι δυνάμεις επιβολής της τάξης να μπορέσουν να αναλάβουν περαιτέρω δράση».

Τρεις μήνες αργότερα, σε ηλικία 19 ετών, ο Κρίμο υπέβαλε αίτηση για να αποκτήσει την FOID. Επειδή δεν είχαν υποβληθεί μηνύσεις εναντίον του, δεν υπήρχαν λόγοι να απορριφθεί η αίτησή του, εξήγησε η πολιτειακή αστυνομία.

Ο Κρίμο πέρασε τέσσερις ελέγχους το 2020 και το 2021 για την απόκτηση άδειας οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία, το μόνο παράπτωμα που βρέθηκε στο ιστορικό του Κρίμο ήταν η παράνομη κατοχή καπνού το 2016. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι της αστυνομίας μετά τις απειλές που εξαπέλυσε τον Σεπτέμβριο του 2019 ρώτησαν τον Κρίμο «αν αισθάνεται ότι θα βλάψει τον εαυτό του ή άλλους» και αυτός απάντησε «όχι».

Παράλληλα, ο πατέρας του είχε δηλώσει, ότι τα μαχαίρια που εντοπίστηκαν στο σπίτι ήταν δικά του, με αποτέλεσμα η αστυνομία να του τα επιστρέψει το ίδιο απόγευμα.

Crowd running away from the shooting during the Parkway Fireworks #Philadelphia #Shooter pic.twitter.com/q1VanmrVzN

More from the day after seven people were killed and at least two dozen were wounded in a mass shooting during a 4th of July parade Tuesday in Highland Park, Ill. pic.twitter.com/Mu3d7qQAOG