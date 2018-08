ΗΠΑ: Άγαλμα του Σατανά τοποθετήθηκε σε κυβερνητικό κτίριο

Οπαδοί του Σατανά γιόρτασαν σε διαδήλωση στο Αρκάνσας τα αποκαλυπτήρια ενός χάλκινου αγάλματος που απεικονίζει ένα φτερωτό πλάσμα με κεφάλι τράγου ονομαζόμενο ως Baphomet.



Αναλυτικότερα, η οργάνωση του Ναού λατρείας του Σατανά διοργάνωσε τη γιορτή των αποκαλυπτηρίων έξω από το κυβερνητικό κτίριο του Άρκανσας Little Rock για να διαμαρτυρηθούν για ένα μνημείο των Δέκα Εντολών που βρίσκεται ήδη εκεί.



Αν και το εντυπωσιακό, 2,5 μέτρα ψηλό άγαλμα, θα εκτεθεί μόνο προσωρινά, οι Σατανιστές ισχυρίστηκαν ότι θα έπρεπε να τους επιτραπεί να αφήσουν μόνιμα τη φιγούρα της φτερωτής κατσίκας εκεί, σύμφωνα με τα δικαιώματα της ελευθερίας της θρησκείας που περιγράφονται στο αμερικανικό σύνταγμα.



Ο συνιδρυτής του ναού του Σατανά και ένας από τους διοργανωτές της διαδήλωσης, Ίβι Φόρεστερ,δήλωσε ότι αν επιθυμούν να υπάρχει στην περιοχή ένα θρησκευτικό άγαλμα, τότε πρέπει να δεχθούν και την ύπαρξη αγαλμάτων των υπολοίπων θρησκειών. Διαφορετικά, να μην υπάρχει καθόλου.



Η επίδειξη του αγάλματος έφερε μια εκ νέου αντίθετη διαμαρτυρία από χριστιανούς ακτιβιστές, ενώ ως προσβλητική χαρακτήρισε τη σατανική εικόνα ένας κορυφαίος Ρεπουμπλικανός πολιτικός της πολιτείας



Ο Ναός του Σατανά είχε στείλει και επιστολή στους γερουσιαστές του Αρκάνσας για μόνιμη θέση στο Little Rock, αλλά δεν έλαβε απάντηση.



Να σημειωθεί ότι το μνημείο των Δέκα Εντολών τοποθετήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι μετά την έγκριση ενός νομοσχεδίου του Ρεπουμπλικανικού γερουσιαστή Τζέισον Ράπερτ.



Μάλιστα, σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την τοποθέτησή του, ένας άνθρωπος οδήγησε το αυτοκίνητό του στο μνημείο, σπάζοντας το σε κομμάτια. Αποκαταστάθηκε στις αρχές του 2018, περιφρουρούμενο από φράγματα και σκυροδέματα



Πηγή: Associated Press