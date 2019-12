ΗΠΑ: Εκπαιδευόμενοι φρουροί φυλακών θα απολυθούν λόγω ομαδικού ναζιστικού χαιρετισμού

Περίπου τριάντα εκπαιδευόμενοι φρουροί φυλακών στη Δυτική Βιρτζίνια θα απολυθούν διότι ύψωσαν τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό, ποζάροντας για μια ομαδική φωτογραφία της τάξης τους, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας αυτής των ανατολικών ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης Τζιμ Τζάστις διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ότι θα εφαρμόσει «όλες τις συστάσεις» εσωτερικής έκθεσης που εισηγείται την απόλυση ή την απόταξη των πρωταγωνιστών.

«Όπως είπα εξαρχής, αυτού του είδους η διαγωγή δεν θα γίνει ανεκτή σε καμία κυβερνητική υπηρεσία όσο βρίσκομαι στο αξίωμα», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Η επίμαχη φωτογραφία, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψηφίων φρουρών φυλακών, πριν από αρκετές εβδομάδες, δημοσιεύθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου σε αμερικανικά ΜΜΕ.

BREAKING: Photo released that has led to numerous DOC employees being suspended pic.twitter.com/Lee98ldVl2