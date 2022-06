Μαϊάμι: Φωτιά σε αεροσκάφος κατά την προσγείωση - Τρεις τραυματίες

Αμερικανοί ερευνητές αεροπορικών ατυχημάτων μετέβησαν χθες Τετάρτη στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι (Φλόριντα, νοτιοανατολικές ΗΠΑ), όπου αεροσκάφος της εταιρείας χαμηλού κόστους Red Air της Δομινικανής Δημοκρατίας αντιμετώπισε πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης, που έσπασε, με αποτέλεσμα να συρθεί για μερικά μέτρα στον διάδρομο και να πάρει φωτιά· απομακρύνθηκαν εσπευσμένα πάνω από εκατό επιβαίνοντες, τρεις από τους οποίους τραυματίστηκαν ελαφρά.

Federal investigators are looking into the cause of an air scare at Miami International Airport. The airline Red Air has only been in operation since November with a fleet of four planes and a staff of about 50 people. pic.twitter.com/PIwwZPK9vw