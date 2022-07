ΗΠΑ: Με το μετάλλιο της Ελευθερίας τιμήθηκε ο πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος από τον Τζο Μπάιντεν

Tο μετάλλιο της Ελευθερίας απένειμε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε δεκαεπτά σημαντικές προσωπικότητες μεταξύ των οποίων και ο πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος.

Ο Αλέξανδρος Καρλούτσος είναι ο τρίτος ελληνοαμερικανός που τιμάται με το προεδρικό μετάλλιο της Ελευθερίας. Είχε προηγηθεί ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος και ο επικεφαλής της CIA Τζορτζ Τένετ.

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ο π. Αλέξανδρος αναφέρεται ως εξής: «Ο π. Αλέξανδρος Καρλούτσος είναι ο πρώην Γενικός Εφημέριος της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Μετά από περισσότερα από 50 χρόνια ως ιερέας, παρέχοντας συμβουλές σε αρκετούς προέδρους των ΗΠΑ, ονομάστηκε από την Παναγιότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ως Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

