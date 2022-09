ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν έψαχνε στο ακροατήριο βουλευτή που σκοτώθηκε πρόσφατα σε τροχαίο

Σε γκάφα υπέπεσε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος στη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο αναζήτησε μεταξύ των παρευρισκομένων την πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, Τζάκι Γουαλόρσκι, που σκοτώθηκε σε τροχαίο στις αρχές Αυγούστου.

«Τζάκι, είσαι εδώ; Πού είναι η Τζάκι;» ρώτησε ο 79χρονος πρόεδρος, σε ομιλία του για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και της επισιτιστικής ανασφάλειας. Κοιτώντας προς το ακροατήριο, σχολίασε «επρόκειτο να είναι εδώ»…

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι είναι εδώ», ξεκίνησε να λέει ο Τζο Μπάιντεν, κατονομάζοντας δύο βουλευτές που είχαν ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτά τα θέματα, προτού αναζητήσει στο ακροατήριο την εκλιπούσα.

“Jackie, are you here? Where’s Jackie?"



Biden called out a recently deceased congresswoman in remarks at a hunger conference she helped organize, addressing Indiana Republican Jackie Walorski as if she were still alive https://t.co/HRRpEeLIlE pic.twitter.com/dVsw1HjLb6