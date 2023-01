ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν καλεί σε ψυχραιμία μετά τον θάνατο Αφροαμερικανού από 5 αστυνομικούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση την Πέμπτη να επικρατήσει ψυχραιμία καθώς εντείνεται η αμφισβήτηση για τον θάνατο ενός Αφροαμερικανού Τάιρ Νίκολς στο Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί κατά κατά τη διάρκεια της βίαιης σύλληψής του στις αρχές Ιανουαρίου από πέντε αστυνομικούς.

«Καθώς οι Αμερικανοί θρηνούν, το υπουργείο Δικαιοσύνης διενεργεί την έρευνα και οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους, εγώ ενώνω τη φωνή μου με αυτή της οικογένειας του Τάιρ καλώντας να γίνουν ειρηνικές διαδηλώσεις. Η αγανάκτηση είναι κατανοητή, αλλά η βία δεν είναι αποδεκτή ποτέ», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, ζητώντας παράλληλα να γίνει «ταχεία, πλήρης και διαφανής» έρευνα για την τραγική υπόθεση.

Tyre Nichol’s mom is asking the Memphis community to protest in peace tomorrow.



Will you be protesting tomorrow? What are your thoughts?#tyrenichols #memphis #mpd #justicefortyre pic.twitter.com/qzmeQ3fQtn — Podcast Queen + VerballyEffectivePodcast (@EnaEsco) January 27, 2023

“Protesting and non-violence has never been a problem. Until the police show up,” one community organizer says at tonight’s candlelight vigil for #TyreNichols



Mourners end tonight’s vigil in a collective cadence, calling #JusticeForTyreNichols. @MLK50Memphis pic.twitter.com/ndTtvtpUE4 — Brittany Brown (@isthatbritt) January 27, 2023

Στους πέντε αστυνομικούς απαγγέλθηκαν κατηγορίες και προφυλακίστηκαν την Πέμπτη, στο πλαίσιο της έρευνας για φόνο, καθώς ο Τάιρ Νίκολς πέθανε στις αρχές του Ιανουαρίου, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του.

Οι αστυνομικοί του Μέμφις, μεγαλούπολης της πολιτείας Τενεσί, όλοι Αφροαμερικανοί, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, επίθεση, ακόμα και για απαγωγή.

Την 7η Ιανουαρίου οι αστυνομικοί —έκτοτε απολύθηκαν— πήγαν να συλλάβουν τον 29χρονο Τάιρ Νίκολς για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Υπάρχουν λεπτομέρειες για την υπόθεση που παραμένουν ακόμη ασαφείς. Υπάρχει βίντεο, όπως μέχρι τώρα το έχουν δει μόνο μέλη της οικογένειας του θύματος και δικηγόροι τους.

Στην ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος Μπάιντεν υπογραμμίζει πως «ο θάνατος του Τάιρ αποτελεί οδυνηρή υπενθύμιση πως πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να εγγυηθούμε πως το δικαστικό μας σύστημα θα εκπληρώσει την υπόσχεση της ισότιμης και αμερόληπτης δικαιοσύνης για όλους».

Five Memphis, Tennessee, police officers who were fired last week over the death of Tyre Nichols, a Black man who died three days after a traffic stop, were indicted by a grand jury on charges including second-degree murder https://t.co/DKjFA994ah pic.twitter.com/TN8s3v6L1v — Reuters (@Reuters) January 27, 2023

Tyre Nichols was more than just another victim of police violence. Remember that tomorrow. pic.twitter.com/SsBPonb8zx — 🚨ANONCAT REPORTS🚨 🐈‍⬛🏴 (@anoncatnews) January 27, 2023

Ο πρόεδρος καλεί το Κογκρέσο να εγκρίνει σχέδιο νόμου για να υπάρξει μεταρρύθμιση στην αστυνομία, που είχε εγκριθεί μεν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2021 αλλά δεν ξεπέρασε το εμπόδιο της Γερουσίας.

Μετά τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη τον Μάιο του 2020, το αμερικανικό Κογκρέσο δεν έχει μπορέσει να υιοθετήσει οποιαδήποτε φιλόδοξη μεταρρύθμιση της αστυνομίας των ΗΠΑ, ούτε καν την απαγόρευση λαβών που προκαλούν ασφυξία.

Το ζήτημα της μεταρρύθμισης της αστυνομίας απασχολεί πολύ το αφροαμερικανικό εκλογικό σώμα και ο Τζο Μπάιντεν είχε δώσει έμφαση σε αυτό στην προεκλογική του εκστρατεία το 2020. Ο πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του για το εάν θα είναι πράγματι υποψήφιος ξανά το 2024 σύντομα.