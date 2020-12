ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά σε νοσοκομείο στο Μέριλαντ

Συναγερμός σήμανε στο Μέριλαντ των ΗΠΑ το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν διαγνώστηκε με Covid-19.

Ένας πράκτορας του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) φέρεται να έχει εμπλακεί σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, στο Μέριλαντ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του NBC Washington.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, ωστόσο πιστεύεται ότι ένα άτομο που εμπλέκεται έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

