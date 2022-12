Στο έλεος της κακοκαιρίας οι ΗΠΑ - Πολύνεκρη καραμπόλα 46 οχημάτων στο Οχάιο

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν σε μία καραμπόλα 46 οχημάτων σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στο Οχάιο λογω της κακοκαιρίας που πλήττει τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το NBC News, η κυκλοφορία σταμάτησε για αρκετές ώρες ενώ επιστρατεύτηκαν πούλμαν για να μεταφέρουν τους επιβάτες σε θερμαινόμενα σημεία κοντά στην περιοχή.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.



One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w — ABC News (@ABC) December 23, 2022

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν αυτοκίνητα να έχουν συνθλιβεί και άλλα να φέρουν σημαντικές ζημιές. Στην καραμπόλα έχουν εμπλακεί και φορτηγά. Οι αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών ενώ συνέστησαν να αποφεύγονται οι μετακινήσεις λόγω των ιδιαίτερα άσχημων συνθηκών.

@WTOL11Toledo this is what it looks like on the turnpike in Erie county right now! Stay safe out there! pic.twitter.com/rj7IDMskw8 — Bryce VanDoren (@PugsPhD) December 23, 2022

Ο δρόμος Ohio Turnpike παραμένει κλειστός από το ένα ρεύμα, ενώ το άλλο ρεύμα άνοιξε 12 ώρες μετά τη σύγκρουση των οχημάτων. Οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν τουλάχιστον 15 οχήματα από το σημείο υπό αντίξοες συνθήκες.

Troopers on scene confirm two fatalities, with a minimum of 46 vehicles involved. Multiple agencies from several counties are continuing rescue operations. White-out conditions persist. Travel is not recommended.#OhioTurnpikeMP106Crash pic.twitter.com/PhPcwdrsEv — OSHP_NWOhio (@OSHP_NWOhio) December 23, 2022

«Σιβηρικός χειμώνας» πάγωσε τις ΗΠΑ

Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο αμερικανικά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό, ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων, κλειστοί αυτοκινητόδρομοι και θανατηφόρα δυστυχήματα: μια χειμερινή καταιγίδα σπάνιας έντασης έπληξε χθες, προπαραμονή των Χριστουγέννων, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή η «ιστορικών διαστάσεων», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), χειμερινή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές χιονοπτώσεις, ισχυρές ριπές παγωμένων ανέμων και θερμοκρασίες που κατά τόπους έφτασαν τους -48 βαθμούς Κελσίου, ικανές να μεταμορφώνουν σε μια στιγμή το βραστό νερό σε σταγονίδια πάγου.