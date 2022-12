ΗΠΑ: Στις 02:30 π.μ. η ομιλία Ζελένσκι στο Κογκρέσο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθυνθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο στις 19:30 (τοπική ώρα) (02:30 ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι σε tweet της.

President Zelenskyy’s courageous, patriotic, indefatigable leadership has rallied not only his people, but the world, to join the frontlines of the fight for freedom. We look forward to hearing his inspiring message of unity, resilience and determination. https://t.co/YWG5eSMHv9