ΗΠΑ: Τουλάχιστον 18 νεκροί από ανεμοστρόβιλους και σφοδρές καταιγίδες

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις νότιες και ανατολικό-κεντρικές ΗΠΑ καθώς ανεμοστρόβιλοι και σφοδρές καταιγίδες κατέστρεψαν σπίτια και επιχειρήσεις, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με νεότερους απολογισμούς των τοπικών αρχών, την ώρα που το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας προετοιμάζεται σήμερα για πιθανές ισχυρές καταιγίδες.

Ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την Παρασκευή με μανία την Πολιτεία Αρκάνσας, στον αμερικανικό Νότο, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η Ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια της αγροτικής Πολιτείας. Η Σάντερς κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Το κέντρο του Αρκάνσας υπέστη σημαντικές ζημιές», έγραψε στο Τwitter.

Arkansas first responders were sifting through debris for more possible victims after tornadoes sliced through the state and left at least five people dead and dozens injured https://t.co/DVb7ZzLk1l pic.twitter.com/2kKUcUW12e