ΗΠΑ: Βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση στο σχολείο του Νάσβιλ και την εξουδετέρωση της 28χρονης ένοπλης

Η στιγμή που αστυνομικοί τραυματίζουν θανάσιμα την 28χρονη εισβολέα σε ιδιωτικό σχολείο στο Νάσβιλ του Τενεσί, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Το οπτικό υλικό, διάρκειας περίπου έξι λεπτών, το οποίο δημοσιοποίησε η αστυνομική διεύθυνση του Νάσβιλ, έχει μονταριστεί από εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες στις στολές δύο αστυνομικών.

Στο ντοκουμέντο διακρίνονται οι αστυνομικοί την ώρα της εφόδου στο σχολείο, να ερευνούν διαδοχικά τη μια αίθουσα μετά την άλλη. Αφού διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε απειλή στον πρώτο όροφο, ανεβαίνουν στον δεύτερο από όπου ακούγονται πυροβολισμοί. Διακρίνονται να τρέχουν σε έναν διάδρομο, περνώντας δίπλα από κάποιο θύμα, και φθάνουν σε μια αίθουσα όπου λίγο αργότερα η δράστις της επίθεσης σωριάζεται στο έδαφος από τα πυρά των αστυνομικών.

Οι ερευνητές εξετάζουν το «μανιφέστο» που έγραψε η 28χρονη Όντρεϊ Ελίζαμπεθ Χέιλ, πρώην μαθήτρια στο Covenant School, ελπίζοντας να κατανοήσουν το κίνητρό της. Σε συνέντευξη Τύπου, ο αρχηγός της αστυνομίας του Νάσβιλ Τζον Ντρέικ είχε πει ότι η Χέιλ αυτοπροσδιοριζόταν ως διεμφυλική. Το μανιφέστο «υποδηλώνει ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες και ότι το σχολείο ήταν μία από αυτές», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Νάσβιλ στο NBC. Οι ερευνητές θεωρούν πως η Χέιλ έτρεφε μνησικακία για το συγκεκριμένο σχολείο, όπου είχε φοιτήσει και η ίδια. Μεταξύ άλλων, βρήκαν στην κατοχή της έναν λεπτομερή χάρτη του σχολείου, στον οποίο η 28χρονη είχε επισημάνει τα σημεία από τα οποία θα μπορούσε να εισβάλει.

«Τα χέρια σου μακριά από το όπλο»

Η αστυνομική διεύθυνση του Νάσβιλ δέχθηκε τις πρώτες κατεπείγουσες κλήσεις για την παρουσία ενόπλου στο σχολείο στις 10:13 (τοπική ώρα). Δεκατέσσερα λεπτά αργότερα η δράστις της επίθεσης έπεφτε νεκρή από τα πυρά αστυνομικών, σύμφωνα με όσα είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντον Άαρον.

Οι εικόνες από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών μαρτυρούν ότι η κινητοποίηση ήταν άμεση, σε αντίθεση με την αστυνομική επιχείρηση στο σχολείο του Ουβάλντε στο Τέξας, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας καθυστέρησαν πάνω από μια ώρα να επέμβουν κι ενώ ο μακελάρης σκορπούσε τον θάνατο. Ήταν 24 Μαΐου όταν ένας 18χρονος εισβολέας σκότωσε 19 παιδιά και δύο εκπαιδευτικούς.

Στην αρχή του εξάλεπτου υλικού που δόθηκε στη δημοσιότητα, διακρίνεται ένας αστυνομικός να παίρνει ένα τυφέκιο εφόδου και να κατευθύνεται προς την είσοδο του σχολείου. Οι αστυνομικοί Ρεξ Ένγκελμπερτ και Μάικλ Κολάσο περνούν μπροστά από πίνακες ανακοινώσεων και πορτραίτα, ερευνώντας διαδοχικά τη μια αίθουσα μετά την άλλη.

Όταν ανεβαίνουν στον δεύτερο όροφο, ακούγεται η φράση «έχουμε ένα θύμα», προτού διασχίσουν τρέχοντας τον διάδρομο και βρεθούν αντιμέτωποι με τη δράστιδα. Την πυροβολούν αρκετές φορές και παρότι η 28χρονη έχει σωριαστεί στο πάτωμα, διακρίνεται να κάνει κάποια κίνηση όταν ακούγεται η εντολή «τα χέρια σου μακριά από το όπλο».

Οπλισμένη με δύο επιθετικά τυφέκια και ένα πιστόλι των 9 χιλιοστών, η Χέιλ εισέβαλε στο σχολείο πυροβολώντας τα τζάμια μιας πλαϊνής εισόδου. Φορούσε παντελόνι παραλλαγής, μαύρο γιλέκο πάνω από ένα λευκό μπλουζάκι και κόκκινο καπελάκι του μπέιζμπολ, γυρισμένο ανάποδα.

Από τα πυρά της σκοτώθηκαν τρεις 9χρονοι μαθητές (δύο κορίτσια και ένα αγόρι) και τρεις εκπαιδευτικοί ηλικίας 60-61 ετών (μεταξύ αυτών και η διευθύντρια του σχολείου).